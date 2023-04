Lithium-Ionen-Batterie mit X-SEPA(TM) von 3DOM Alliance erreicht verlängerte Lebensdauer unter hohen Temperaturen und übertrifft die Lebensdauer herkömmlicher Batterien bei normalen Temperaturen

Tokio (ots/PRNewswire) -Ziel ist es, die Elektrifizierung in heißeren Regionen der Welt voranzutreiben, mit einer Batterielebensdauer von etwa 9.000 Zyklen bei 60℃.3DOM Alliance Inc. (https://www.3dom.co.jp/) („3DOM Alliance") gab heute die Entwicklung einer Lithium-Ionen-Batterie mit dem firmeneigenen X-SEPA™-Separator und einem hochtemperaturbeständigen Elektrolyten bekannt, der für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen optimiert ist. Daten aus Lade-/Entladezyklustests zeigen, dass die Lebensdauer von Batterien unter hohen Temperaturen höher ist als die von herkömmlichen Batterien unter normalen Temperaturbedingungen. 3DOM Alliance geht davon aus, dass die Lebensdauer etwa 9.000 Zyklen beträgt.Das von 3DOM Alliance entwickelte X-SEPA™ besteht aus mehreren Schichten von dreidimensional angeordneten makroporösen 3DOM-Separatoren, hochhitzebeständigen Polyimidmembranen mit einer gleichmäßigen dreidimensionalen Anordnung von Poren. Dies trägt zu einer längeren Batterielebensdauer sowie zu einer verbesserten Zuverlässigkeit, Hitzebeständigkeit und hohen Lade- und Entladeraten bei. Zur Vorbereitung auf die Massenproduktion begann 3DOM Alliance im Februar 2023 mit der Bereitstellung von X-SEPA™-Mustern.Die globale Dekarbonisierungsbewegung hat den wachsenden Bedarf an Lösungen für die Elektromobilität hervorgehoben, insbesondere in Entwicklungsländern, von denen viele zu den heißeren Regionen der Welt zählen. Hohe Temperaturen führen jedoch zu einer Zersetzung des Allzweck-Elektrolyts, was die Lebensdauer der Batterie erheblich verkürzt. Dies behindert die Praktikabilität der Batterieelektrifizierung und trägt zu mehr Herstellung, Abfall und Kosten bei.Als Reaktion auf die Marktanforderungen in Hochtemperaturregionen hat 3DOM Alliance eine Lithium-Ionen-Batterie mit verlängerter Lebensdauer unter Hochtemperaturbedingungen entwickelt, indem X-SEPA™ in Kombination mit einem hochtemperaturbeständigen Elektrolyten verwendet wird. Der hochtemperaturbeständige Elektrolyt unterdrückt aufgrund seiner hohen Viskosität und seines hohen Siedepunkts den Abbau in Hochtemperaturumgebungen, war jedoch in Lithium-Ionen-Batterien schwierig zu verwenden, da seine hohe Viskosität ihn mit Allzweck-Polypropylen-Separatoren inkompatibel macht. Im Gegensatz dazu ermöglichen die hochporöse Struktur von X-SEPA™ und die hohe Benetzbarkeit seines Polyimidmaterials gegenüber organischen Elektrolyten die Verwendung von Elektrolyten mit hoher Viskosität und hohen Siedepunkten.3DOM Alliance führte Lade-Entlade-Zyklus-Lebensdauertests bei 60 °C durch, um die Lebensdauer und Haltbarkeit von Batterien, die mit X-SEPA™ und hochtemperaturbeständigem Elektrolyt ausgestattet sind, im Vergleich zu Batterien mit einem Allzweck-Separator und Elektrolyt zu bewerten. Wie in Abbildung 1 dargestellt, zeigen Zwischenergebnisse laufender Tests, dass die mit X-SEPA™ und hochtemperaturbeständigem Elektrolyt ausgestattete Batterie eine deutlich höhere Kapazitätserhaltung aufweist. Selbst unter Hochtemperaturbedingungen übersteigt die Lade-Entlade-Zykluslebensdauer dieser Batterie die Lade-Entlade-Zykluslebensdauer herkömmlicher Batterien in einer Umgebung mit normaler Temperatur.Wie in Abbildung 2 gezeigt, schätzt 3DOM Alliance, dass die mit X-SEPA™ und hochtemperaturbeständigem Elektrolyt ausgestattete Batterie eine Lade-Entlade-Zykluslebensdauer von etwa 9.000 Zyklen erreichen kann, wenn das Ende der Lebensdauer auf 60 % Kapazitätserhaltung eingestellt ist. 3DOM Alliance plant, dies durch fortgesetzte Tests zu überprüfen und weitere Ergebnisse bekannt zu geben, sobald sie verfügbar sind.Die Tochtergesellschaft der 3DOM Alliance, noco-noco Pte. Ltd. („noco-noco"), ein in Singapur ansässiger Anbieter von Dekarbonisierungslösungen, plant die Bereitstellung von mit X-SEPA TM ausgestatteten Batterien durch Dienstleistungen, die die daraus resultierenden Batterieeigenschaften, einschließlich einer langen Lebensdauer unter Hochtemperaturbedingungen, nutzen. Derzeit arbeitet noco-noco daran, die Batterietechnologie der 3DOM Alliance in Mobilitätsanwendungen durch mehrere Projekte in Südostasien einzuführen, darunter ein elektrisches Minibus-Projekt mit Assemblepoint Co., Ltd., das Anfang dieses Monats angekündigt wurde. Mit der Verwendung von X-SEPA™ zielt noco-noco darauf ab, den Bedarf an Batterien zu decken, die in heißen Klimazonen eine höhere Leistung und Nachhaltigkeit erreichen können, um die Elektrifizierung in Zielmärkten wie Süd- und Südostasien zu beschleunigen.Informationen zu 3DOM Alliance Inc.3DOM Alliance Inc. wurde 2014 in Japan gegründet und ist bestrebt, Umweltprobleme durch die Erforschung und Entwicklung von Spitzentechnologien und Geschäftsmodellen zu lösen, die die Dekarbonisierung und den Umweltschutz fördern. Weitere Informationen zu 3DOM Alliance Inc. finden Sie unter www.3dom.co.jpInformationen zu noco-noco Pte. Ltd.noco-noco Pte. Ltd. ist ein Anbieter von Dekarbonisierungslösungen, der daran arbeitet, die globale Transformation zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft zu beschleunigen, und ein verbundenes Unternehmen der 3DOM Alliance. Durch die Verwendung von X-SEPA™, einem proprietären mehrschichtigen Batterieseparator, und durch die Bereitstellung nachhaltiger Mobilitätsdienste und einer innovativen Energiemanagementplattform geht noco-noco den Bedarf an sauberen, erschwinglichen und nachhaltigen Energielösungen an. Weitere Informationen zu noco-noco finden Sie unter www.noco-noco.com 