Lithium Energy Aktie: Endlich geschafft?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Lithium Energy als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lithium Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,86, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,68, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lithium Energy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Lithium Energy-Aktie beträgt aktuell 0,65 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,415 AUD) liegt damit deutlich darunter (-36,15 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,48 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,54 Prozent Abweichung). Somit erhält die Lithium Energy-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating. In Summe wird Lithium Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Lithium Energy-Aktie in Bezug auf die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Lithium Energy somit als "Gut"-Wert bewertet.