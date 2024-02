Lithium Chile Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Anlegerstimmung bezüglich Lithium Chile war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Es gab insgesamt vier positive und neun negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lithium Chile-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,68 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,62 CAD lag. Dies entspricht einer Abweichung von -8,82 Prozent und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,55 CAD, was einer Abweichung von +12,73 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lithium Chile-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt für die Aktie von Lithium Chile ein gemischtes Bild ab. Der RSI7 beträgt 29,41, was auf eine "Gut"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 38,24 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lithium Chile mit einem Wert von 50,54 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Bereich "Metalle und Bergbau", welches bei 336,16 liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung um 85 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.