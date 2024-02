Lithium Australia Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell hat die Lithium Australia einen RSI-Wert von 40, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was auch als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Lithium Australia von 0,029 AUD um -3,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Für die vergangenen 200 Tage wird auch eine neutrale Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 ebenfalls -3,33 Prozent beträgt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Lithium Australia eher neutral diskutiert, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt als neutral bewertet.

In den letzten Wochen wurde ein deutlicher negativer Trend im Stimmungsbild bei Lithium Australia festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigen. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammenfassend wird daher für diese Stufe ein schlechtes Stimmungsbild für Lithium Australia festgestellt.