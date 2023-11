Lithium Americas bereitet sich auf Quartalsbericht vor: Analysten erwarten Umsatzrückgang und Gewinnexplosion

Weitere Suchergebnisse zu "Lithium Americas":

In exakt 136 Tagen wird das kanadische Unternehmen Lithium Americas seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das 4. Quartal präsentieren, mit Spannung wird erwartet, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen das Unternehmen aufwarten kann. Gleichermaßen interessant ist auch der Vergleich zur Entwicklung der Lithium Americas Aktie im Vorjahresvergleich.

Noch 136 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Lithium Americas und die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 2,51 Milliarden Euro. Die Anleger sowie die Analysten sind gespannt auf das Ergebnis, denn laut aktueller Datenanalyse erwarten die Analystenhäuser einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte Lithium Americas einen Umsatz von null Euro, nun rechnet man mit einem Rückgang um null Prozent auf 76,64 Millionen Euro. Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um beeindruckende +270,97% steigen auf dann insgesamt 122,30 Millionen Euro.

Wie werden die Anleger nun auf diese Nachrichten bezüglich der Lithium Americas Aktie reagieren?

Auf Jahresbasis betrachtet sind die Analysten eher pessimistisch gestimmt. So soll der Umsatz um null Prozent fallen und es wird ein Gewinnrückgang von +270,97% erwartet, was einem Betrag von -11,66 Millionen Euro entspricht. Der Gewinn bleibt somit weiterhin negativ und verändert sich voraussichtlich um +270,97% im Vergleich zum Vorjahr, in dem er bei -43,25 Millionen Euro lag. Der Gewinn pro Aktie steigt auf Jahresbasis somit auf -0,49 Euro.

Einige Aktionäre greifen bereits jetzt die Quartalszahlen-Schätzungen vorab ab. Dies spiegelt sich auch im Kurs wider, der sich innerhalb der letzten 30 Tage um beachtliche +75,66% verändert hat.

Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Auf Sicht von zwölf Monaten wird erwartet, dass die Lithium Americas Aktie bei 33,89 Euro stehen wird. Dies würde eine Gewinnsteigerung von +124,56% basierend auf dem aktuellen Kurs bedeuten. Investoren, die noch einsteigen möchten und sich an den Expertenschätzungen orientieren wollen, können mit einem potenziellen Gewinn von +124,56% über einen Zeitraum von zwölf Monaten rechnen.

Laut Charttechnik befindet sich der Kurstrend bei Lithium Americas stark im positiven Bereich und der gleitende Durchschnitt 50 stellt keinen Widerstand dar.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Lithium Americas-Analyse von 13.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Lithium Americas jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Lithium Americas Aktie

Lithium Americas: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...