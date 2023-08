Lithium Americas Quartalszahlen erwartet: Analysten prognostizieren Rückgang und Gewinnchance von +111,28%

Bis jetzt sind die Angaben in Bezug auf das dritte Quartal von Lithium Americas, einem Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada, noch nicht bekannt. In 69 Tagen wird das Unternehmen seine Quartalsbilanz vorlegen und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Zahlen.

Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 0,00 EUR und nun wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 106,54 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verändern und voraussichtlich um +170,70% fallen auf -14,87 Mio. EUR.

Für das gesamte Jahr geben die Analysten eine eher pessimistische Prognose ab: Der Umsatz soll um 0,00 Prozent sinken und der Gewinn um +152,10 Prozent auf -7,32 Mio. EUR fallen. Im Vergleich zum Vorjahr (-19,82 Mio....