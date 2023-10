Lithium Americas: Quartalsbilanz bringt Spannung für Aktionäre - Analysten prognostizieren +294,48% Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Lithium Americas":

In knapp 162 Tagen wird das kanadische Unternehmen Lithium Americas seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Lithium Americas Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,57 Mrd. EUR wird die Lithium Americas Aktie die neuen Quartalszahlen präsentieren. Experten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 0,00 EUR, während er jetzt voraussichtlich um 0,00 Prozent auf 80,62 Mio. EUR sinken wird. Der Gewinn hingegen soll um +284,89 Prozent auf 130,14 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen der Analysten eher pessimistisch. Es wird erwartet, dass der Umsatz um 0,00 Prozent leicht zurückgeht und der Gewinn um +284,89 Prozent auf -11,37 Mio. EUR fällt. Damit bleibt der Gewinn weiterhin negativ und soll sich im Vergleich zum Vorjahr verbessern (-43,77 Mio. EUR). Der Gewinn pro Aktie steigt über das Jahr gesehen auf -0,50 EUR.

Die Schätzungen der Quartalszahlen werden von einigen Aktionären nicht vorab berücksichtigt – dies spiegelt sich auch im Kursverlauf wider: In den letzten 30 Tagen gab es eine Veränderung von -55,48%.

Analysten schätzen den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten wie folgt ein: Er soll bei 34,76 EUR stehen, was im Vergleich zum aktuellen Kurs einen Gewinn von +294,48% bedeuten würde. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, können auf Basis dieser Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +294,48% über 12 Monate rechnen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend bei Lithium Americas. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

In approximately 162 days, the Canadian company Lithium Americas will present its quarterly balance sheet for the fourth quarter. Shareholders and analysts are eagerly awaiting the revenue and profit figures as well as the development of the Lithium Americas share compared to the previous year.

With a current market capitalization of €2.57 billion, the Lithium Americas share will present the new quarterly figures. Experts expect a slight decrease in revenue compared to the previous quarter. In the fourth quarter of 2022, the company generated revenue of €0.00, while it is expected to decrease by 0.00% to €80.62 million now.Conversely,the profit is expected to increase by +284.89% to €130.14 million.Code finished

On an annual basis,some pessimism prevails among analysts.The expectations are that revenue will decline slightly by -0..00%, while profit is expected to fall by+284-89%. The profit remains negative but is expected to improve compared to last year (-43..77 million euros). On an annual basis,the earning per share rises up -€0-50 in comparison.

Some shareholders do not anticipate or rely on these estimates ahead of time.This sentiment also reflects in price movements: Inthe last30 days there was a change of -55.48%.

Analystsestimate the share price to be €34.76after 12 months, which would represent a profit of+294-48% based on the current price. Shareholders who still want to invest can expect a profit of+294-48%over 12 months based on these expert estimates.

However, chart analytics indicate a strongly negative trend in the Lithium Americas shares. The Moving Average 50 does not provide any support

