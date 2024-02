Lithium Americas Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Lithium Americas Argentina wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,91 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,66, auch hier wird das Unternehmen als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Lithium Americas Argentina-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass dieses derzeit bei 59 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 59,19 Euro für jeden Euro Gewinn von Lithium Americas Argentina zahlt. Dies ist 82 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Lithium Americas Argentina war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Einstufung als "Gut" vorgenommen.

Hinsichtlich der Dividende weist Lithium Americas Argentina derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,58 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.