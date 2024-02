Lithium Americas Aktie: Was macht der Markt?

Die Lithium Americas Argentina wird derzeit in einer technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 9,09 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5,43 CAD) um -40,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 7,01 CAD zeigt eine Abweichung von -22,54 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,91 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Wertpapier daher im Bereich des RSI als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 59 auf. Das bedeutet, dass die Börse 59,19 Euro für jeden Euro Gewinn von Lithium Americas Argentina zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies 82 Prozent weniger, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird und daher ein "Gut" erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Sowohl Kommentare als auch Wortmeldungen deuteten auf eine positive Einschätzung hin. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Somit erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Lithium Americas Argentina.