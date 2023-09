Lithium Americas Aktie: Starke Performance mit +28,30% - Chancen und Risiken der kommenden Quartalszahlen

Die Aktie hat in den letzten drei Monaten eine starke Performance gezeigt und ist um +28,30% gestiegen. Der aktuelle Kurs liegt jedoch nahe am Widerstandsniveau von 30,00 EUR. Ein Durchbruch über diesen Widerstand könnte zu weiteren Kursgewinnen führen und die Aktie in Richtung des nächsten Widerstands bei 35,00 EUR bringen.

Fazit

Die Quartalszahlen von Lithium Americas werden in 33 Tagen erwartet und könnten sowohl positive als auch negative Überraschungen mit sich bringen. Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal und einem reduzierten Verlust. Auf Jahressicht wird ebenfalls ein Umsatzrückgang erwartet, während der Gewinn leicht steigen soll. Aktionäre können auf Basis der Analystenschätzungen einen potentiellen Gewinn von +101,80% auf Sicht von 12 Monaten erwarten.

Charttechnisch...