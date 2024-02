Lithium Americas Aktie: So schnell kann es gehen

Lithium Americas Argentina wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 63,37, was einem Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 322,61 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 9,25 CAD für die Lithium Americas Argentina-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,58 CAD, was einem Unterschied von -39,68 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen negativen Trend auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Lithium Americas Argentina 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lithium Americas Argentina ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.