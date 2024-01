Lithium Americas Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Lithium Americas Argentina wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Lithium Americas Argentina die Gesamtbewertung "Gut" in diesem Punkt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert und ergab einen Wert von 71,29, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 59,14 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Die Gesamteinschätzung lautet daher "Schlecht" auf Basis des RSI.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergab auch eine Einstufung als "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 9,49 CAD, während der Kurs der Aktie (6,36 CAD) um -32,98 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 7,59 CAD eine Abweichung von -16,21 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Abschließend wurde die fundamentale Kriterien berücksichtigt, wobei sich ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 82,9 ergab, was unter dem Branchendurchschnitt von 73 Prozent liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 310,54 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.