Lithium Americas Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Dividendenrendite von Lithium Americas Argentina liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von unserer Redaktion für ihre Dividendenpolitik erhält.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Lithium Americas Argentina mit einem aktuellen Wert von 82,9 unter dem Branchendurchschnitt von 320,31. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da sie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lithium Americas Argentina-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-Basis, RSI: 49,74) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-Basis, RSI: 44,91) Sicht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Lithium Americas Argentina wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv diskutiert, mit 12 grünen Tagen und keinen negativen Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.