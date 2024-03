Lithium Americas Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Dividendenrendite von Lithium Americas Argentina liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche. Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 8,71 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,87 CAD liegt, was zu einer Abweichung von -21,13 Prozent führt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,52 CAD, was über dem letzten Schlusskurs von 6,87 CAD liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lithium Americas Argentina eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 44,58 Punkten für den RSI7 und bei 37,97 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt. Dies weist darauf hin, dass Lithium Americas Argentina weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv in den letzten Tagen, wobei an 11 Tagen positive Themen vorherrschten und an zwei Tagen negative Themen überwogen. Allerdings hat sich die Diskussion in den letzten Tagen mehr auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lithium Americas Argentina konzentriert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.