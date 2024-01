Lithium Americas Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmung gegenüber Lithium Americas Argentina hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment ist jedoch positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Lithium Americas Argentina veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen überwiegend mit positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Lithium Americas Argentina derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,62 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Lithium Americas Argentina kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Lithium Americas Argentina damit in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

