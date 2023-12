Lithium Americas Aktie: Bloß aufpassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Lithium Americas Argentina beträgt derzeit 82,9, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 320 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde in den Gesprächen der Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lithium Americas Argentina gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Aktie von Lithium Americas Argentina aktuell eine Rendite von 0 % auf, was 3,85 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau liegt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lithium Americas Argentina-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,18 CAD lag. Der letzte Schlusskurs (7,41 CAD) weicht davon um -27,21 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,14 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,97 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Lithium Americas Argentina somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.