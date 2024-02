Lithium Americas Aktie: Augen auf!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lithium Americas Argentina bei 63, was bedeutet, dass die Börse 63,37 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 80 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", der derzeit bei 317 liegt. Aufgrund dieser Tatsache wird der Titel als unterbewertet eingestuft und basierend auf dem KGV als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lithium Americas Argentina liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 90,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 78,59, was ebenfalls auf überkaufte Aktien hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lithium Americas Argentina ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Lithium Americas Argentina derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,63 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.