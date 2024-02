Lithium Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Lithium-Aktie wurde kürzlich einer eingehenden technischen Analyse unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,04 CAD liegt, während der aktuelle Kurs nur 0,025 CAD beträgt. Dies bedeutet eine Abweichung von -37,5 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 0,04 CAD, was ebenfalls zu einer Abweichung von -37,5 Prozent führt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Lithium-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit Blick auf die Branche "Metalle und Bergbau", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,58 Prozent aufweist, wird die Aktie daher als ein unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens betrachtet. Bei Lithium beträgt das aktuelle KGV 284, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 336 aufweisen. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lithium liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich jedoch bei 80, was als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

