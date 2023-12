Lithium Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Lithium zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen des Materialien-Sektors. Mit einer Rendite von -33,33 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt sie mehr als 22 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite von Lithium bei -11,24 Prozent, was 22,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite schneidet Lithium ebenfalls schlechter ab. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0 % liegt sie 3,67 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Lithium sind mittelmäßig. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine "Neutral"-Einstufung hin, was bedeutet, dass die Aktivität im Netz normal ist und es kaum Veränderungen in der Stimmung gibt.

In der technischen Analyse erhält Lithium eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,045 CAD lag, was einem Unterschied von -10 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 0,05 CAD entspricht. Die kurzfristige Analyse zeigt jedoch eine positive Entwicklung, da der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,04 CAD liegt und der letzte Schlusskurs darüber lag (+12,5 Prozent). Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.