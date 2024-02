Lithium Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer im grünen Bereich, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen zeigten sich die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Lithium. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Lithium-Aktie ein neutrales Rating. Der RSI7 beträgt 50, was auf eine neutrale Entwicklung hinweist, während der RSI25 bei 75 liegt und somit eine schlechte Bewertung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt ebenfalls eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lithium-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,04 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD liegt, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -25 Prozent. Somit wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte die Lithium-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um -21,54 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -38,46 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Lithium um 38,46 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.