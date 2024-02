Lithium Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Lithium-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet und erhielt dabei schlechte Noten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von -45 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führte zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Die Anleger-Stimmung bei Lithium war in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergab ebenfalls ein neutrales Rating für die Lithium-Aktie. Der RSI der letzten 7 Tage betrug 42, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 55,17 lag.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz rund um die Aktie ergab ebenfalls schlechte Noten. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung führten zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik, die Anleger-Stimmung und die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.