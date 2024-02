Lithium Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lithium betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 38,89 Punkten, was bedeutet, dass Lithium weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,14, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen war die Stimmung negativ, während größtenteils sieben Tage neutral eingestellt waren. Die Anleger diskutierten auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lithium, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lithium-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,08 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,044 USD eine Abweichung von -45 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (-12 Prozent), was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen wurde bei Lithium eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild und eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.