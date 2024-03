Lithium Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von Lithium hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -53,85 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau", die eine mittlere Rendite von -19,04 Prozent verzeichnet, liegt Lithium mit 34,81 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen im Zusammenhang mit Lithium. Daher bewerten wir das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lithium liegt mit einem Wert von 284,55 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und daher auf fundamentaler Basis als "gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Lithium 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Lithium eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.