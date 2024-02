Lithium Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Lithium eine Rendite von -60 Prozent, was einen deutlichen Rückgang darstellt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt der Wert von Lithium um 39,89 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,11 Prozent, was bedeutet, dass Lithium derzeit 39,89 Prozent hinter diesem Wert zurückliegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Ein weiteres Kriterium für die Bewertung der Aktie ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das aktuell bei 284,55 liegt. Dieser Wert ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 321,56 und weist darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält Lithium daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lithium als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) deuten auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin, was das Gesamtranking auf der Basis des Relative Strength Indikators ebenfalls auf "Schlecht" festlegt.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz um die Aktie von Lithium wurden in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion und das Stimmungsbild.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Lithium derzeit unterperformt und sowohl aus technischer als auch fundamentaler Sicht als "Schlecht" bewertet wird.