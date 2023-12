Lithia Motors Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Lithia Motors-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 269,03 USD erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 329,14 USD, was einem Unterschied von +22,34 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 273,37 USD liegt mit einem Unterschied von +20,4 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Lithia Motors-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 22,1 Prozent erzielt, was 22,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4,89 Prozent, wobei Lithia Motors aktuell 26,99 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lithia Motors beträgt aktuell 7, was im Vergleich zu einem durchschnittlichen KGV von 36 in der Branche "Spezialität Einzelhandel" zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Diskussion und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen waren jedoch höher, weshalb hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Lithia Motors daher für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.