Lithia Motors Aktie: Das kann keiner glauben

Die Dividendenpolitik von Lithia Motors wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0 beträgt, was eine negative Differenz von -2,84 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" darstellt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Lithia Motors im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,66 Prozent erzielt, was mehr als 46 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Lithia Motors aktuell bei 290,24 USD verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Abstand des Aktienkurses von 298,72 USD zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +1,6 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bezüglich Lithia Motors wird als positiv eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Kommentare und Themen in den sozialen Medien zu diesem Wert geäußert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".