Lithia Motors Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) für Lithia Motors zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 90,68 an. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Lithia Motors beträgt derzeit 0,62 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,38 %. Mit einer Differenz von 2,76 Prozentpunkten ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich sagen, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Lithia Motors in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Lithia Motors wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.