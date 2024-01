Lithia Motors Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Lithia Motors-Aktie verzeichnet einen aktuellen Kurs von 297,07 USD, was einer Entfernung von +9,43 Prozent vom GD200 (271,47 USD) entspricht. Dieses Verhältnis wird aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 278,58 USD. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs bei +6,64 Prozent liegt, was ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Lithia Motors-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten bewerten die Aktie der Lithia Motors auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich folgende Bewertungen: 1 Gut, 2 Neutral, 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lithia Motors vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 294 USD, was einer Erwartung in Höhe von -1,03 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Lithia Motors-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen überwiegend negative Kommunikation herrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lithia Motors. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Lithia Motors aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,75 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Lithia Motors von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.