Lithia Motors Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Für die Aktie Lithia Motors aus dem Segment "Automobilhandel" wird an der heimatlichen Börse New York am 21.07.2023, 10:40 Uhr, ein Kurs von 309.06 USD geführt.

Wie Lithia Motors derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,7 und liegt mit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 27,94. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Lithia Motors auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Lithia Motors 1 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 309,06 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -12,56 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 270,25 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Lithia Motors investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,64 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,35 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.