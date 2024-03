Lithia Motors Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Mit einer Dividendenrendite von 0,62 Prozent liegt die Aktie von Lithia Motors 2,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Spezialität Einzelhandel". Dies macht das Investment aus heutiger Sicht unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.

Die Analysten bewerten die Aktie von Lithia Motors derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 344,5 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 15,26 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Lithia Motors eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Lithia Motors spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Lithia Motors als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,07 insgesamt 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Bereich "Spezialität Einzelhandel". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".