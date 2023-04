Lithia Motors Aktie: Anlegerreaktion auf aktuelle Ereignisse

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die Überkauft- oder Überverkaufsbedingungen eines Wertpapiers bestimmen kann. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Die Lithia Motors-Aktie weist derzeit einen RSI von 62,54 für den Zeitraum von sieben Tagen auf, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher empfehlen wir eine neutrale Bewertung.

Der RSI für den längerfristigen Zeitraum von 25 Handelstagen ist bei 60,32 stabil und damit im Gegensatz zum kurzfristigen RSI weniger volatil. Auch hier gilt: Die Lithia Motors-Aktie ist weder überkauft noch -verkauft und erhält damit eine “Neutral”-Einstufung.

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Die Lithia Motors Aktie zeigt derzeit keine überverkaufte oder überkaufte Situation...