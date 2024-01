Lite Access, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) für Lite Access-Aktien zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was auf Neutralität hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 und bestätigt diese Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Lite Access nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lite Access-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,09 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,095 CAD weicht somit um +5,56 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,1 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lite Access damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lite Access derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" aufgrund eines Unterschieds von 3,42 Prozentpunkten.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Lite Access eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf Neutralität hin. Insgesamt ergibt sich somit für Lite Access in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".