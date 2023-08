Litauens Präsident sichert Ukraine bei Kiew-Besuch weitere Hilfe zu

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda hat der Ukraine bei einem Besuch in Kiew die weitere Unterstützung seines Landes zugesichert. "Wir werden die Ukraine unterstützen, bis der Sieg über das Böse erreicht ist. Litauen wird der Ukraine weiterhin mit Waffen und Munition, Ausbildung und finanzieller Unterstützung beistehen. Das ist unser gemeinsamer Kampf für die Freiheit", sagte er am Mittwoch nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew.

Die Ukraine wehrt seit fast 18 Monaten mit westlicher Unterstützung eine russische Invasion ab. Das baltische EU- und Nato-Land Litauen, das an die russische Exklave Kaliningrad und Russlands Verbündeten Belarus grenzt, gehört dabei zu den wichtigen Unterstützern Kiews. Nach Angaben von Nauseda hat Vilnius einen langfristigen Plan für Militärhilfe im Wert von rund 200 Millionen Euro genehmigt. Selenskyj bedankte sich auf Telegram bei Nauseda, Litauen und allen Litauern "für ihre bedeutende Unterstützung für unser Land und Volk."

Die Regierung in Vilnius hat nach eigenen Angaben seit dem russischen Angriff militärische, humanitäre und finanzielle Hilfe im Wert von insgesamt mehr als einer Milliarde Euro geleistet - oder umgerechnet gut 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von 2022./awe/DP/stw