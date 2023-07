Litauens Armeechef: Nato-Beitritt Schwedens wird Dilemma für Russland

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Armeechef Valdemaras Rupsys hat das Ende der türkischen Blockade des Beitritts von Schweden zur Nato begrüßt und die militärische Bedeutung des Landes hervorgehoben. "Die Vereinbarung mit der Türkei hat Schweden den Weg geebnet, das 32. Mitglied der Nato zu werden", sagte der Befehlshaber der Streitkräfte des baltischen EU- und Nato-Landes am Dienstag im litauischen Radio. "Politisch war das ein sehr wichtiger Schritt, militärisch muss ich sagen, dass es für Russland wirklich zu einem Dilemma wird. Ein Dilemma, mit dem es sich auseinandersetzen muss und das wahrscheinlich nicht durch Säbelrasseln, sondern durch Gespräche mit der Nato."

Erdogan hatte am Vorabend seine Blockade eines Beitritts von Schweden aufgegeben und will nach Angaben der Nato dem türkischen Parlament das Beitrittsprotokoll zur Entscheidung vorlegen. Der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas bezeichnete die am Montag vor dem offiziellen Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius getroffene Übereinkunft als "sehr erfreuliche Wendung in dieser ganzen Geschichte, die die geopolitische Lage im Ostseeraum grundlegend verändern wird."/awe/DP/ngu