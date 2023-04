Litauen will sich auf Nato-Gipfel um Aufnahme der Ukraine bemühen

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen will sich als Gastgeber des nächsten Nato-Gipfels Mitte Juli um eine offizielle Einladung an die Ukraine zur Aufnahme in die westliche Militärallianz bemühen. Das Parlament in Vilnius billigte am Donnerstag einstimmig eine entsprechende Entschließung. "Wir glauben, dass die Ukraine zu unserer Sicherheit beitragen und die Nato stärker machen wird", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Zygimantas Pavilionis. Der Gipfel findet am 11. und 12. Juli in Vilnius statt.

Nach dem russischen Angriff auf sein Land hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Herbst 2022 einen beschleunigten Beitritt beantragt. Dagegen gibt es innerhalb der Allianz erhebliche Vorbehalte. Infolge des russischen Angriffskriegs ist Finnland seit dieser Woche Mitglied des Nordatlantikpakts aus aktuell nun 31 Ländern. Schweden will ebenfalls baldmöglichst beitreten, was von der Türkei und Ungarn aber blockiert wird.

Allgemein gilt als Voraussetzung für einen Nato-Beitritt, dass der Beitrittskandidat nicht in internationale Konflikte und Streitigkeiten um Grenzverläufe verwickelt sein darf. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als einem Jahr gegen Russland. Bereits seit 2014 hält Russland die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim annektiert./awe/DP/jha