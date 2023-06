Litauen führt zum Nato-Gipfel vorübergehend Grenzkontrollen ein

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen führt rund um den Nato-Gipfel im Juli wieder Personenkontrollen an seinen Grenzen ein. An den Grenzübergängen zu Lettland und Polen sowie Flughäfen und Häfen sollen vom 7. Juli, 8.00 Uhr, bis zum 13. Juli, 8.00 Uhr, wieder die Dokumente von Reisenden auch aus dem Schengen-Raum kontrolliert werden. Dies beschloss die Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes am Mittwoch in Vilnius. Der Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt wird am 11. und 12. Juli stattfinden.

Litauen gehört zum Schengen-Raum des freien Personenverkehrs. Bei Großereignissen kann ein Staat seine Grenzen vorübergehend wieder kontrollieren. Auch die Bewohner von Vilnius müssten sich auf umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen einstellen, hieß es. So wird es an den Tagen des Nato-Gipfels größere Verkehrs- und Bewegungseinschränkungen in der litauischen Hauptstadt geben./awe/DP/jha