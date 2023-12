Litalico Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Litalico war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Entwicklungen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser liegt bei 2261,95 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2036 JPY liegt, was einer Abweichung von -9,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 2036,72 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,04 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Litalico auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Daher erhält Litalico auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Litalico liegt bei 62,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,26 und bestätigt die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Litalico-Aktie auf Basis der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien.