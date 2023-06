Liste der Profiteure: Wasserstoff-Aktien als ultimativer Schub für Nel ASA, Plug Power und Co!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Wasserstoffaktien erleben aktuell eine turbulente Phase, nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Wasserstoffpläne aus den USA. Wie sich diese auf die Kurse von Unternehmen wie Nel ASA oder Plug Power auswirken, lässt sich noch nicht genau sagen. Ein Beispiel für die Dynamik in der H2-Branche ist ThyssenKrupp Nucera. Erfahren Sie mehr dazu im heutigen Wasserstoff Briefing.

Zunächst ein kurzer Überblick über die Performance der Nel ASA-Aktie: Bis zum Mittag des aktuellen Montags verlief sie eher unspektakulär; besonders im Vergleich zum Schlussspurt am Ende der letzten Woche mit einem Plus von 3,70%.

Wasserstoff: Kommender Hype

Beobachter sind aufmerksam geworden – so wird erwartet, dass Wasserstoff in den kommenden Wochen ein heißes Thema an den Märkten werden könnte. Die US-Wasserstoffpläne...