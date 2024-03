Lisi Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Lisi":

Die Lisi-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als neutral bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 22,89 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 24 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,85 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 23,11 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +3,85 Prozent. Insgesamt wird die Lisi-Aktie somit auf kurz- und langfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Lisi in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lisi-Aktie zeigt einen Wert von 53,85, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 32, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lisi diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.