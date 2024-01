Lisi Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Lisi. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Lisi liegt bei 62,5 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 42,86 keine Über- oder Unterkäufe an, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger in den sozialen Medien bewerteten Lisi in den letzten beiden Wochen als neutral, basierend auf Kommentaren und Beiträgen. Die Anleger-Stimmung führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 23,43 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 23,05 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 22,68 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Lisi somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" aufgrund der technischen Analyse.