Liquidmetal Aktie: Wirklich lohnenswert?

Dividende: Liquidmetal schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8328,93 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 8328,93 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und der Einstufung als "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Bei Liquidmetal wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Liquidmetal überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Liquidmetal überkauft ist (Wert: 100), was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den RSI25 führt. Somit erhält das Liquidmetal-Wertpapier insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Sentiment und Buzz: Bei der Beurteilung eines Wertpapiers zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität von Liquidmetal eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, wodurch das Wertpapier die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Liquidmetal daher als "Gut"-Wert eingestuft.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Liquidmetal von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Somit erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "Gut". Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Gut"-Einstufung.