Liquidmetal Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass die Anleger über das Unternehmen in etwa gleichem Maße wie üblich diskutiert haben. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Liquidmetal-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Liquidmetal-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Liquidmetal-Aktie ergibt sich ein Wert von 50 für den RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 100 für den RSI25, der eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8342,36 %) ist die Dividende von Liquidmetal mit 0 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 8342,36 Prozentpunkte beträgt. Daher kann die aktuelle Einstufung als "Schlecht" abgeleitet werden.

Die Diskussionen über Liquidmetal in den sozialen Medien geben gemischte Signale, da in den letzten Tagen sowohl positive als auch überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Liquidmetal in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.