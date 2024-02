Liquidmetal Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Liquidmetal im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Liquidmetal, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Liquidmetal in den sozialen Medien zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde deutlich mehr über Liquidmetal diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Liquidmetal liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 8357,92 % als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Liquidmetal von 0,05 USD als "Schlecht" bewertet, da er sich mit -16,67 Prozent Entfernung vom GD200 (0,06 USD) befindet. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,06 USD auf, was einen Abstand von -16,67 Prozent bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Liquidmetal-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.