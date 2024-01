Liquidmetal Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In den letzten vier Wochen wurde bei Liquidmetal eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Liquidmetal daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Liquidmetal derzeit unter dem Branchendurchschnitt mit einem Wert von 0 Prozent. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat einen Wert von 8328,52, was einer Differenz von -8328,52 Prozent zur Liquidmetal-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Liquidmetal liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Dies gilt sowohl für den RSI als auch für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde über Liquidmetal besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses Anleger-Sentiments erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.