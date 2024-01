Liquidmetal Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Liquidmetal betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Liquidmetal-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,06 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,06 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Gefühle. In den vergangenen zwei Wochen wurde Liquidmetal überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet, obwohl vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Liquidmetal daher eine "Gut"-Rating.