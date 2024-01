Liquidity Services Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Liquidity Services liegt derzeit bei 26,2 und damit 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53 für die Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Liquidity Services im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (5,23 %) mit einer Dividende von 0 % eine niedrigere Ausschüttung auf. Die Differenz von 5,23 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Liquidity Services eine Performance von 31,67 Prozent, was eine Outperformance von +23,81 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Aktie jedoch 117,68 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 68,23.

Zusammenfassend erhält Liquidity Services in der Analyse eine "Gut"-Bewertung für das KGV, eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividende und eine "Neutral"-Bewertung für die Performance im Branchen- und Sektorvergleich sowie den RSI.