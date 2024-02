Liquidia Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Liquidia liegt bei 26,88, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Der aktuelle Kurs der Liquidia von 14,83 USD ist mit +77,18 Prozent Entfernung vom GD200 (8,37 USD) aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 11,64 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +27,41 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Liquidia-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hat Liquidia in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +127,57 Prozent erzielt, indem es eine Performance von 116,74 Prozent erzielte, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um -10,83 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt Liquidia mit einer Rendite von -6,08 Prozent im letzten Jahr um 122,82 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Liquidia auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Liquidia sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.