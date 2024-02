Liquidia Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Aktienkurs von Liquidia hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Gesundheitspflegesektor eine Rendite von 91,44 Prozent erzielt, was mehr als 96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,25 Prozent verzeichnete, liegt Liquidia mit 99,69 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Liquidia-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut". Im letzten Jahr wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (18 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 23,12 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Liquidia eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Was die Dividende betrifft, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag von 2,52 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.