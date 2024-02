Liquidia Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die biopharmazeutische Firma Liquidia schüttet aktuell eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,53 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Liquidia festgestellt werden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat zugenommen, was als positiv bewertet wird.

Analysten haben die Aktie von Liquidia überwiegend positiv eingestuft, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 18 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,37 Prozent bedeutet und daher ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Liquidia-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Liquidia daher eine positive Bewertung in Bezug auf Dividende, Sentiment und Analysteneinschätzung, während der RSI neutral ausfällt.