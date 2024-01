Liquid Avatar Technologies Registered Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse von Liquid Avatar zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem aktuellen Schlusskurs von 0,02 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Liquid Avatar diskutiert wurde. Es gab nur an zwei Tagen negative Stimmungen, während größtenteils neutrale Diskussionen stattfanden. Aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Liquid Avatar steht derzeit bei 50, was auf eine neutrale Positionierung hinweist. Sowohl der RSI für 7 Tage als auch für 25 Tage ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da weder überkauft noch überverkauft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung. Die Häufigkeit der Diskussionen über Liquid Avatar zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Tendenzen und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Zusammenfassend erhält Liquid Avatar auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien eine "Neutral"-Bewertung.